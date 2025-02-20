Los Angeles Lakers kaybetti!

NBA'de erteleme maçı oynandı ve Los Angeles Lakers ile Charlotte Hornets karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan ise 3 sayılık fark ile Charlotte Hornets oldu.

Ev sahibi Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

3 SAYILIK FARKLA MAĞLUBİYET

100-97 Hornets üstünlüğüyle biten maçta; LeBron James 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt kaydederken Luka Doncic ise 14 sayı, 11 ribaunt ve 8 asist ile maçı tamamladı. Ayrıca deplasmanda galip gelen ekipte ise Miles Bridges 29, LaMelo Ball ise 27 sayılık katkıyla oynadı.