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 | Murat Makas

Lucas Torreira bombası! Ezeli rakipler transfer etmek istiyor, teklif ortaya çıktı

Şampiyonluğa yakın olan Galatasaray gelecek sezon Avrupa hedefi için iddialı kadro kurmak istiyor. Takımdan gidecek isimler de netleşirken bazı oyunculara transfer teklifi geliyor. Galatasaray'da yıldız futbolcu Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı.

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Lucas Torreira bombası! Ezeli rakipler transfer etmek istiyor, teklif ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 09:44

Süper Lig’de şampiyonluğa yakın olan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa hedefleri için kadro çalışmasına başladı. Takımdan gidecek isimler konuşulurken kritik bölgelere transfer için harekete geçildi. Yaz transfer sezonunda kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da takımda bulunan isimlere de transfer teklifleri geliyor.

Lucas Torreira bombası! Ezeli rakipler transfer etmek istiyor, teklif ortaya çıktı

LUCAS TORREİRA İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER İDDİDASI

Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan orta saha oyuncusu Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basınından Cronica'nın haberine göre, bir süredir Boca Juniors'ın hedefinde olduğu bilinen Torreira ile ilgili, bu kez başka River Plate'in devrede olduğu öne sürüldü.

15 MİLYON DOLAR'LIK TEKLİF

Haberde, Torreira için River Plate'in Galatasaray'a 15 milyon dolar bonservis önereceği belirtildi.

Lucas Torreira bombası! Ezeli rakipler transfer etmek istiyor, teklif ortaya çıktı

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Ancak Torreira'nın sıkı bir Boca Juniors taraftarı olmasından dolayı teklife sıcak bakmayacağı ve reddedeceğinin de altı çizildi. Torreira, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Zor zamanlarım oldu ve gitmek istediğim zamanlar oldu ama birlikte bunları atlattık. Şu anda keyfim çok yerinde. Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum her zaman." demişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Torreira'nın sözleşmesi ne zamana kadar uzatıldı?
Galatasaray, son haftalar performansını artıran isimlerden biri olan Lucas Torreira'nın 2026 yılında biten sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.
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