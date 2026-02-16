Menü Kapat
Luciano Spalletti, Galatasaray'ı Victor Osimhen ve Mauro Icardi üzerinden analiz etti!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı; Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeyi, Galatasaray'ın hücum hattı üzerinden analiz etti.

Luciano Spalletti, Galatasaray'ı Victor Osimhen ve Mauro Icardi üzerinden analiz etti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 22:53

RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyen Luciano Spalletti, eşleşmesinden beklediklerini anlattı. İlave olarak da Spalletti, ve 'ye övgülerde bulundu.

JUVENTUS CEPHESİNDEN VICTOR OSIMHEN VE MAURO ICARDI KRİTİĞİ

"Victor Osimhen ve Mauro Icardi çok güçlü futbolcular, özellikleri birbirinden farklı. Her ikisi birlikte oynadıklarında 9 numara ansiklopedisi ortaya çıkabilir. Forvet olarak ikisi de nasıl davranacaklarını çok iyi biliyor. Bir tanesi kaosa sebep oluyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı biliyor. İkisinin de olağanüstü yetenekleri var. Bunun çözümü, onları olabildiğince toptan uzak tutmak. Galatasaray'ın kalitesi bizim için güçlük oluşturur. Biz, Galatasaray'ın bütün oyun seçimlerine hazır olmalıyız. Bu seçimler karışıklık ve kaos oluşturacak. Bu da onların avantajı olacak ama biz de kendi maçımızı oynamak durumundayız. Maça bir korkuyla çıkamayız. Biz mümkün olduğu kadar bu ilk baskıdan kurtulmak için hareket edeceğiz. Maçı, sizin yarı sahanızda sürdürmek istiyoruz. Belki yapamayacağız ama amacımız bu. Bütün güçlüklerin farkındayız. Daha önceki maçları izledik. Okan Buruk'un nasıl iyi bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli ama biz buraya bu maçı oynamaya geldik. Bu rakiple karşı karşıya kaldığımız için mutluyuz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu stadyumun ışıkları, nasıl bir yüzün olduğunu ortaya çıkarıyor. Biz maçımızı kazanmak üzerine oynayacağız."

Luciano Spalletti, Galatasaray'ı Victor Osimhen ve Mauro Icardi üzerinden analiz etti!

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUS'TA EKSİK OYUNCU VAR MI?
İtalya devinin hücum hattında, Dusan Vlahovic ve Jonathan David gibi isimler yer alamayacak.
