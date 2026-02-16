Galatasaray maçına saatler kala Juventus'tan sosyal medya paylaşımları: "Geldik"

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Juventus eşleşmesinin ilk maçı beklenirken, Çizme'nin önde gelen ekiplerinden Juve de İstanbul'a iniş yaptı. Zorlu geçmesi beklenen müsabaka öncesinde sürece dair paylaşımlar gerçekleştiren Juventus, basın toplantısı için RAMS Park'a da uğradı.
Galatasaray ile Juventus bugüne kadar toplam 6 kez karşılaşırken, temsilcimiz 2 kez galip geldi ve 1 defa da kaybetti! Diğer üç mücadelede ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.