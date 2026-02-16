Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray maçına saatler kala Juventus'tan sosyal medya paylaşımları: "Geldik"

Galatasaray-Juventus mücadelesi öncesinde İtalya devi, sosyal medya paylaşımları gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Juventus, 'geldik' mesajını verdi.

Galatasaray maçına saatler kala Juventus'tan sosyal medya paylaşımları:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 21:21

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Juventus eşleşmesinin ilk maçı beklenirken, Çizme'nin önde gelen ekiplerinden Juve de İstanbul'a iniş yaptı. Zorlu geçmesi beklenen müsabaka öncesinde sürece dair paylaşımlar gerçekleştiren Juventus, basın toplantısı için RAMS Park'a da uğradı.

Galatasaray maçına saatler kala Juventus'tan sosyal medya paylaşımları: "Geldik"

0:00 50
HABERİN ÖZETİ

Galatasaray maçına saatler kala Juventus'tan sosyal medya paylaşımları: "Geldik"

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Juventus maçı öncesi İtalyan ekibi İstanbul'a gelirken, iki takımın geçmiş rekabetinde Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Juventus, Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'a geldi ve basın toplantısı için RAMS Park'a uğradı.
Galatasaray ile Juventus bugüne kadar toplam 6 kez karşılaştı.
Bu maçlarda Galatasaray 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlikle Juventus'a karşı üstünlük kurdu.
İki takım arasındaki son İstanbul mücadelesini Galatasaray 1-0 kazandı.
GALATASARAY MAÇINA SAATLER KALA JUVENTUS'TAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

https://x.com/juventusfc/status/2023377290902766047?s=20

https://x.com/juventusfc/status/2023386522922410106?s=20

https://x.com/juventusfc/status/2023396948934615443?s=20

https://x.com/juventusfc/status/2023412059095146648?s=20

https://x.com/juventusfc/status/2023442825082532260?s=20

https://x.com/juventusfc/status/2023446023419404430?s=20

https://x.com/juventusfc/status/2023457970332303603?s=20

TEMSİLCİMİZ GALATASARAY JUVENTUS'A KARŞI ÜSTÜN!

Galatasaray ile Juventus bugüne kadar toplam 6 kez karşılaşırken, temsilcimiz 2 kez galip geldi ve 1 defa da kaybetti! Diğer üç mücadelede ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VE JUVENTUS ARASINDAKİ EN SON MÜSABAKA HANGİ SKORLA SONA ERMİŞTİ?
Temsilcimiz, İstanbul'da 1-0 galip gelmişti.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
TGRT Haber
