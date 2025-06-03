Luka Modric'e dev kanca!

Real Madridli Luka Modric için an itibarıyla Serie A devi devreye girdi. Yeni bir yapılanmaya giden Milan, Luka Modric transferi için sürpriz şekilde planlamalara başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan yeni bir yapılanmaya giderken, takıma liderlik edecek tecrübeli bir ismi de kadroya katmak istiyor. Esasen ise İtalyan devinin, Real Madrid ile sözleşme yenilemeyen Modric'e kısa vadeli ama yüksek maaşlı bir kontrat sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

LUKA MODRIC VEDA EDECEK

Real Madrid'e veda etmeye hazırlanan Luka Modric, İspanyol deviyle bu sezon 57 maça çıktı ve 4 gol ile 9 asistlik katkı sağladı.