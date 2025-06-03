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 | Burak Ayaydın

Luka Modric'e dev kanca!

Real Madridli Luka Modric için an itibarıyla Serie A devi devreye girdi. Yeni bir yapılanmaya giden Milan, Luka Modric transferi için sürpriz şekilde planlamalara başladı.

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Luka Modric'e dev kanca!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 00:16

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan yeni bir yapılanmaya giderken, takıma liderlik edecek tecrübeli bir ismi de kadroya katmak istiyor. Esasen ise İtalyan devinin, Real Madrid ile sözleşme yenilemeyen Modric'e kısa vadeli ama yüksek maaşlı bir kontrat sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

LUKA MODRIC VEDA EDECEK

Real Madrid'e veda etmeye hazırlanan Luka Modric, İspanyol deviyle bu sezon 57 maça çıktı ve 4 gol ile 9 asistlik katkı sağladı.

Luka Modric'e dev kanca!

Sıkça Sorulan Sorular

LUKA MODRIC TÜRKİYE'DEN HANGİ TAKIMLA ANILMIŞTI?
Hırvat yıldız, Eyüpspor'un gündemine gelmişti.
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ETİKETLER
#real madrid
#real madrid
#luka modric
#luka modric
#Inter Milan
#Transfer Haberleri
#Spor
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