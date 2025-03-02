Manchester City FA Cup'ta tur atladı! Çeyrek finaldeler

İngiltere devi Manchester City, kötü giden sezonda FA Cup ile adeta nefes aldı. Championship ekibi Plymouth ile karşılaşan Manchester City, tur atlayan taraf oldu.

FA Cup 5. turunda Manchester City ile Plymouth karşılaştı. Manchester City'nin ev sahipliği yaptığı mücadelede Pep Guardiola'nın öğrencileri tur atlayan taraf oldu.

PLYMOUTH ÖNE GEÇTİ AMA DAYANAMADI

Konuk ekip 38. dakikada Talovierov'un golüyle 1-0 öne geçerken, hızlı reaksiyon veren Manchester City 45+1'de gelen O'Reilly'nin golüyle devreye 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıda ise O'Reilly yine gol attı ve 76'da takımının 2-1 öne geçmesini sağladı. Finali ise Kevin de Bruyne yaptı ve 90. dakikada maça son noktayı koydu.

Manchester City, 3-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükselen taraf oldu.