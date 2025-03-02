Serie A zirvesinde soğuk rüzgarlar esti! Inter, Napoli ve Atalanta beraberlikleri

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter ve Napoli karşı karşıya geldi. Napoli'nin ev sahibi olduğu maçta, 1-1'lik beraberlikle puanlar paylaşıldı. Inter'in golü 22. dakikada Federico Dimarco'dan gelirken, ev sahibi ekip de 87'de Philip Billing ile skoru eşitledi.

ATALANTA FIRSAT TEPTİ

Lig lideri Inter ile lig ikincisi Napoli'nin 1-1 berabere kaldığı haftada, Atalanta fırsatı değerlendiremedi. Maçlar öncesinde lig tablosunda 3. sırada olan Atalanta, kendi sahasında Venezia ile 0-0 berabere kaldı ve üst sıralara yükselme şansını kaçırdı. Netice itibarıyla ise Serie A'da Inter ve Napoli 1 ile 2. sırada yer alırken, Atalanta da 3. sırada kalmaya devam etti.