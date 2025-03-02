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Editor
 | Burak Ayaydın

Serie A zirvesinde soğuk rüzgarlar esti! Inter, Napoli ve Atalanta beraberlikleri

İtalya Serie A'da zirveyi ilgilendiren kritik mücadeleler oynandı. Lider Inter, Napoli deplasmanına konuk olurken, Atalanta ise kendi sahasında Venezia'yı ağırladı. Zirvede puanlar paylaşıldı.

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Serie A zirvesinde soğuk rüzgarlar esti! Inter, Napoli ve Atalanta beraberlikleri
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 08:56

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter ve Napoli karşı karşıya geldi. Napoli'nin ev sahibi olduğu maçta, 1-1'lik beraberlikle puanlar paylaşıldı. Inter'in golü 22. dakikada Federico Dimarco'dan gelirken, ev sahibi ekip de 87'de Philip Billing ile skoru eşitledi.

ATALANTA FIRSAT TEPTİ

Lig lideri Inter ile lig ikincisi Napoli'nin 1-1 berabere kaldığı haftada, Atalanta fırsatı değerlendiremedi. Maçlar öncesinde lig tablosunda 3. sırada olan Atalanta, kendi sahasında Venezia ile 0-0 berabere kaldı ve üst sıralara yükselme şansını kaçırdı. Netice itibarıyla ise Serie A'da Inter ve Napoli 1 ile 2. sırada yer alırken, Atalanta da 3. sırada kalmaya devam etti.

Sıkça Sorulan Sorular

INTER'IN HÜCUM HATTINDA KİMLER OYNAMAKTADIR?
İtalyan devinin hücum hattı; Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic ve Mehdi Taremi'den oluşmaktadır.

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ETİKETLER
#Futbol
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