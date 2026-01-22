Manchester City Galatasaray maçı ne zaman şifresiz canlı yayınlanacak mı?

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçında Atletico Madrid ile sahasında karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da Atletico Madrid ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Öte yandan Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı.
Avrupa arenasında büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesi, sarı-kırmızılı taraftarlar maçın tarihi, saati ve oynanacağı stadı araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Manchester City Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.00'te Etihad Stadyumu'nda oynanacak.
Dev karşılaşma TRT ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.