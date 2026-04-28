Manchester City'de bir ayrılık daha kesinleşti! John Stones'un 10 yıllık serüveni sona eriyor

İngiltere Premier Lig'de topladığı 70 puanla ve maç eksiğiyle lider Arsenal'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Manchester City'de sıcak bir gelişme yaşandı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 10 yıldır Manchester City forması giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu John Stones'un yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.
Everton'dan 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Stones, Manchester City'de 6'sı Premier Lig olmak üzere 19 kupa zaferi yaşadı. İngiliz milli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 293 maçta görev yaptı ve 19 gol kaydetti.
Manchester City'de 31 yaşındaki Portekizli futbolcu Bernardo Silva'nın da sezon sonunda takımdan ayrılacağı duyurulmuştu.