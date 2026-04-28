Manchester City'de bir ayrılık daha kesinleşti! John Stones'un 10 yıllık serüveni sona eriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek savunma oyuncusu John Stones'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere 'de topladığı 70 puanla ve maç eksiğiyle lider Arsenal'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan 'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Manchester City'de 10 yıldır forma giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu John Stones'un yaz aylarında takımdan ayrılacağı açıklandı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 10 yıldır Manchester City forması giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu John Stones'un yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.

Everton'dan 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle edilen Stones, Manchester City'de 6'sı Premier Lig olmak üzere 19 kupa zaferi yaşadı. İngiliz milli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 293 maçta görev yaptı ve 19 gol kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Yıldız oyuncu veda etti
Talisca'dan kaçan penaltıyla ilgili açıklama! "Eğer golü atsaydım..."
