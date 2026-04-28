İngiltere Premier Lig'de topladığı 70 puanla ve maç eksiğiyle lider Arsenal'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Manchester City'de sıcak bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Manchester City'de bir ayrılık daha kesinleşti! John Stones'un 10 yıllık serüveni sona eriyor Manchester City'de 10 yıldır forma giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu John Stones'un yaz aylarında takımdan ayrılacağı açıklandı. John Stones, 10 yıl Manchester City forması giydi. Stones, 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Everton'dan transfer edilmişti. İngiliz futbolcu, Manchester City ile 6'sı Premier Lig olmak üzere 19 kupa kazandı. Stones, takımıyla 293 maçta görev yaptı ve 19 gol kaydetti. Ayrıca, 31 yaşındaki Portekizli futbolcu Bernardo Silva'nın da sezon sonunda takımdan ayrılacağı daha önce duyurulmuştu.

