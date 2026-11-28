İngiltere Premier Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Premier Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manchester United ile Brentford, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

Manchester United, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Old Trafford Stadı'ndaki ilk maçında, Callum Wilson'ın 13 dakika arayla attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. İkinci yarıda Youri Tielemans ve Harry Maguire'in direkten dönen toplarıyla skoru değiştiremeyen ev sahibi ekip, son bölümde Kristoffer Ajer ve Kevin Schade'in golleriyle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olan ve bu sonuçla üst üste ikinci maçında da 4-0 yenilen Manchester United, toplamda 6. yenilgisini yaşayarak 8 puanla 19. sırada, küme düşme hattında kaldı. Crystal Palace'ın yarın Hull City'yi yenmesi halinde Manchester United ligde son sıraya düşecek.

Manchester United, bu sezon tek galibiyetini ağustos ayında Ipswich Town'a karşı almıştı.