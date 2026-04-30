Manchester United, Mainoo ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da önemli bir gelişme yaşandı. "Kırmızı Şeytanlar", 21 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'nun sözleşmesini uzattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, 21 yaşındaki futbolcu için "Bizden biri. Kobbie Mainoo, burada kalmaya devam edecek." notu paylaşıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 24 maçta oynayan Mainoo, İngiltere Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.

Genç futbolcunun, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İngiltere'nin de kadrosunda yer alması bekleniyor.