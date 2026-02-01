Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Manchester United seriye bağladı: Son 10 dakikada 3 gol!

Ruben Amorim sonrasında Michael Carrick'i takımın başına getiren Manchester United, yeni hocasıyla 3'te 3 yaptı. Esasen ise İngiltere devi; Manchester City ve Arsenal'in ardından, Fulham maçını da kayıpsız geçti.

Manchester United seriye bağladı: Son 10 dakikada 3 gol!
01.02.2026
Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Fulham karşılaştı. Ev sahibi, Michael Carrick ile kritik bir galibiyet daha aldı ve 41 puana ulaştı.

Manchester United seriye bağladı: Son 10 dakikada 3 gol!

MANCHESTER UNITED SON DAKİKADA KAZANDI

Casemiro (19) ve Matheus Cunha (56) ile 2-0 öne geçen Manchester United, Fulham'ın Raul Jimenez (85-P) ve Kevin (90+1) ile bulduğu gollere engel olamadı ve skor 2-2'ye geldi! Ardından ise Premier Lig devi, Benjamin Sesko (90+4) ile sürpriz bir gol attı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Manchester United seriye bağladı: Son 10 dakikada 3 gol!

MICHAEL CARRICK İYİ BAŞLADI

Sezon sonunda görevden ayrılacak olan Michael Carrick, Manchester United ile iyi bir başlangıç yaptı ve kritik maçlardan zaferle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti.

Manchester United seriye bağladı: Son 10 dakikada 3 gol!

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER UNITED'IN PLANLAMASI NE YÖNDEYDİ?
Ruben Amorim sonrasında Michael Carrick ile anlaşan MANU, sezon sonunda ise kalıcı bir teknik direktörle masaya oturacaktı.
