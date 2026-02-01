Manchester United seriye bağladı: Son 10 dakikada 3 gol!

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Fulham karşılaştı. Ev sahibi, Michael Carrick ile kritik bir galibiyet daha aldı ve 41 puana ulaştı.

MANCHESTER UNITED SON DAKİKADA KAZANDI

Casemiro (19) ve Matheus Cunha (56) ile 2-0 öne geçen Manchester United, Fulham'ın Raul Jimenez (85-P) ve Kevin (90+1) ile bulduğu gollere engel olamadı ve skor 2-2'ye geldi! Ardından ise Premier Lig devi, Benjamin Sesko (90+4) ile sürpriz bir gol attı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

MICHAEL CARRICK İYİ BAŞLADI

Sezon sonunda görevden ayrılacak olan Michael Carrick, Manchester United ile iyi bir başlangıç yaptı ve kritik maçlardan zaferle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti.