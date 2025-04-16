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 | Burak Ayaydın

Manchester United'a 32 milyarlık fatura: Erik ten Hag döneminden adeta enkaz kaldı!

Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, Erik ten Hag'dan kalan enkazla uğraşıyor. Erik ten Hag döneminde mali ve sportif anlamda başarısız olan Manchester United, ağır bir faturayı ödemek için kısıtlamalara gitmeye devam ediyor.

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Manchester United'a 32 milyarlık fatura: Erik ten Hag döneminden adeta enkaz kaldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 12:50

Manchester United, an itibarıyla Erik ten Hag dönemindeki transfer bedellerini ödemekle uğraşıyor. Hollandalı hoca yönetiminde pek çok futbolcu transfer eden ama bu yıldız isimlerden verim alamayan Manchester United, tam olarak 616 milyon Pound yani yaklaşık 32 milyar TL borca girmiş durumda.

ERIK TEN HAG HEDİYE OLARAK ENKAZ BIRAKTI

Manchester United ile çok başarısız bir dönem geçiren Erik ten Hag, adeta hediye niteliğinde bir enkaz bıraktı! Kaotik sürece dair açıklama yapan kulübün en büyük hissedarı Jim Ratcliffe, "Ekonomik olarak çok kötü durumdayız. Mecburen tasarruf hamleleri yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Manchester United'a 32 milyarlık fatura: Erik ten Hag döneminden adeta enkaz kaldı!

MANCHESTER UNITED TASARRUF İÇİN ÖNLEMLER ALDI

Maaşlı olarak kulüp elçiliği yapan Alex Ferguson ile yolları ayıran İngiliz devi, Engelli Taraftarlar Derneği'ne yaptığı destek ödemelerinde yarı yarıya azaltmaya gitmiş ve de tesislerdeki ücretsiz öğle yemeği uygulamasını kaldırmıştı. Sosyal medyada bu hamleleri tartışan taraftarlar, 616 milyon Pound gibi bir miktarın öğle yemeği çıkarmamak gibi tercihlerle değil de futbolcu transfer sürecindeki olumlu inceliklerle çözüleceğini ifade ettiler.

Manchester United'a 32 milyarlık fatura: Erik ten Hag döneminden adeta enkaz kaldı!

TRANSFER EDİLEN AMA FAYDA SAĞLAMAYAN FUTBOLCULARIN LİSTESİ

Antony - 85.4 Milyon

Hojlund - 72 Milyon

Casemiro - 70 Milyon

Mount - 60 Milyon

Yoro - 58.9 Milyon

De Light - 42.7 Milyon

Esasen ise Manchester United, daha bu minvalde pek çok transfer yapmış ama kulübe gelen yıldızlar bir şekilde verimsiz olmuştu. Son olarak bu giderlere Erik ten Hag'ın tazminatının da ayrıca eklendiğini belirtmek lazım.

Sıkça Sorulan Sorular

HOLLANDALI HOCA NE KADAR TAZMİNAT ALDI?
Ekonomik olarak krize sebep olan Erik ten Hag, yaklaşık 15 milyon Pound tazminat almıştı.
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