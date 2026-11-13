Manchester United’da Mauricio Pochettino dönemi resmen başladı!

İngiltere Premier Lig'de sezona beklentilerin çok uzağında başlayan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Manchester United'da köklü değişim resmen başladı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı kulüp efsanesi Michael Carrick’in yerine getirilen Mauricio Pochettino ile 2029 yazına kadar geçerli olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

ZORLU SÜREÇ VE ABD MİLLİ TAKIMI DETAYI

Sezon başından bu yana istikrarsız bir grafik çizen ve Premier Lig'de 18. basamakta yer alarak küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kırmızı Şeytanlar, teknik direktörlük koltuğu için son olarak ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'da karar kıldı. İngiliz devinin, deneyimli teknik adamı kadrosuna katabilmek adına ABD Futbol Federasyonu ile olan serbest kalma maddesini devreye soktuğu ve bu transfer için resmi adımları tamamladığı belirtildi.

Daha önce Premier Lig’de Southampton, Tottenham Hotspur ve Chelsea gibi önemli kulüplerde görev yapan 54 yaşındaki Arjantinli teknik direktör; Tottenham’ı Şampiyonlar Ligi finaline taşıması ve Paris Saint-Germain'deki yıldız yönetimleriyle tanınıyor.

https://x.com/ManUtd/status/2121211864210415838?a=CWg2EuAszOw0l1UcotI&s=20

İLK SINAV ANFİELD'DA

Kırmızı Şeytanlar'daki yeni görevine resmen başlayan Pochettino'nun, takımın başında çıkacağı ilk resmi maç oldukça büyük bir teste sahne olacak. Arjantinli çalıştırıcının, milli aranın ardından 22 Kasım'da deplasmanda oynanacak olan ezeli rakip Liverpool karşılaşmasında takımın başında sahada yer alması bekleniyor.