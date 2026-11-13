Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 15:13

Manchester United’da Mauricio Pochettino dönemi resmen başladı!

İngiltere Premier Lig’de tarihin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşayan ve küme düşme hattına gerileyen Manchester United, Michael Carrick’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino’nun getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Manchester United’da Mauricio Pochettino dönemi resmen başladı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 15:13

'de sezona beklentilerin çok uzağında başlayan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 'da köklü değişim resmen başladı. 

Manchester United’da Mauricio Pochettino dönemi resmen başladı!

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı kulüp efsanesi Michael Carrick’in yerine getirilen Mauricio Pochettino ile 2029 yazına kadar geçerli olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Manchester United’da Mauricio Pochettino dönemi resmen başladı!

ZORLU SÜREÇ VE ABD MİLLİ TAKIMI DETAYI

Sezon başından bu yana istikrarsız bir grafik çizen ve Premier Lig'de 18. basamakta yer alarak küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kırmızı Şeytanlar, teknik direktörlük koltuğu için son olarak ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'da karar kıldı. İngiliz devinin, deneyimli teknik adamı kadrosuna katabilmek adına ABD Federasyonu ile olan serbest kalma maddesini devreye soktuğu ve bu transfer için resmi adımları tamamladığı belirtildi.

Manchester United’da Mauricio Pochettino dönemi resmen başladı!

Daha önce Premier Lig’de Southampton, Tottenham Hotspur ve Chelsea gibi önemli kulüplerde görev yapan 54 yaşındaki Arjantinli teknik direktör; Tottenham’ı Şampiyonlar Ligi finaline taşıması ve Paris Saint-Germain'deki yıldız yönetimleriyle tanınıyor.

https://x.com/ManUtd/status/2121211864210415838?a=CWg2EuAszOw0l1UcotI&s=20

İLK SINAV ANFİELD'DA

Kırmızı Şeytanlar'daki yeni görevine resmen başlayan Pochettino'nun, takımın başında çıkacağı ilk resmi maç oldukça büyük bir teste sahne olacak. Arjantinli çalıştırıcının, milli aranın ardından 22 Kasım'da deplasmanda oynanacak olan ezeli rakip karşılaşmasında takımın başında sahada yer alması bekleniyor.

Manchester United’da Mauricio Pochettino dönemi resmen başladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de transferler peş peşe: Emre Belözoğlu 4 yıldız istedi, listesindeki ilk isim de ortaya çıktı!
Fenerbahçe resmen duyurdu! 'Kapsamlı değişiklik...'
ETİKETLER
#Liverpool
#Futbol
#İngiltere Premier Lig
#Manchester United
#Mauricio Pochettino
#Abd Milli Takımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.