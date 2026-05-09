Nesine 2. Lig'de normal sezonun ardından yükselme play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor. Yükselme play-off final maçlarında Mardin 1969 Spor ile Muşspor ve Elazığspor ile Muğlaspor karşı karşıya geliyor.

HABERİN ÖZETİ Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e yükseldi! Mardin temsilcisi, Muşspor'u 2-1 yendi Nesine 2. Lig yükselme play-off finalinde Mardin 1969 Spor, Muşspor'u 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Mardin 1969 Spor, Mertan Caner Öztürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. Miraç Acer'in golüyle skor 2-0'a geldi. Muşspor, Bilal Budak'ın golüyle farkı bire indirdi. Maç Mardin 1969 Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yükselme play-off finalinde Mardin 1969 Spor ile Muşspor, Diyarbakır Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Mardin 1969 Spor, mücadelenin 24. dakikasında Mertan Caner Öztürk'ün attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Mardin 1969 Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Ev sahibi Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın 61. dakikasında Miraç Acer'in kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.

Muşspor, maçın 73. dakikasında Bilal Budak'ın attığı golle farkı bire indirdi ve karşılaşmada skor 2-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Mardin 1969 Spor, Muşspor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

TARİHİNDE İLK KEZ 1. LİG'DE

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yükselme play-off finalinde Muşspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Mardin 1969 Spor, tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükseldi.

Mardin temsilcisi, Bursaspor ve Batman Petrolspor'un ardından 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.