Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e yükseldi! Mardin temsilcisi, Muşspor'u 2-1 yendi

Nesine 2. Lig'de normal sezonun ardından yükselme play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor. Yükselme play-off final maçlarında Mardin 1969 Spor ile Muşspor ve Elazığspor ile Muğlaspor karşı karşıya geliyor.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yükselme play-off finalinde Mardin 1969 Spor ile Muşspor, Diyarbakır Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Mardin 1969 Spor, mücadelenin 24. dakikasında Mertan Caner Öztürk'ün attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Mardin 1969 Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Ev sahibi Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın 61. dakikasında Miraç Acer'in kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.
Muşspor, maçın 73. dakikasında Bilal Budak'ın attığı golle farkı bire indirdi ve karşılaşmada skor 2-1 oldu.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Mardin 1969 Spor, Muşspor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yükselme play-off finalinde Muşspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Mardin 1969 Spor, tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükseldi.
Mardin temsilcisi, Bursaspor ve Batman Petrolspor'un ardından 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.