Yeni yönetim rahat bir nefes alacak! Ederson için iki dev kulüp devreye girdi: Görüşmeler başladı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için Suudi Arabistan devleri devreye girdi. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ve astronomik maaşı, yaklaşan seçim öncesi yönetimin elini rahatlatabilir.

kalesinde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli eldiveni , Pro Ligi ekiplerinin radarına girdi. Al-Nassr ve Al-Hilal’in kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki kaleci için görüşmeleri resmen başladı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson, Al-Nassr ve Al-Hilal'in transfer gündemine girdi.
Ederson'un sözleşmesindeki 25 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor.
Suudi kulüplerinin bu rakamı ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.
Ederson, Fenerbahçe'den bonuslar hariç yıllık net 11 milyon euro kazanıyor ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Transferin gerçekleşmesi, Fenerbahçe'ye ciddi bir bonservis geliri ve maaş yükünden kurtuluş sağlayacak.
MENAJERİ MASAYA OTURDU

Milliyet'in haberine göre, Brezilyalı yıldızın temsilcisi her iki Suudi kulübüyle de temas kurarak şartları değerlendirmeye aldı. Ederson’un Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde yer alan 25 milyon euroluk çıkış maddesi, bu transferin önündeki en net yol haritası olarak duruyor. Arap kulüplerinin bu rakamı ödemeye hazır olduğu belirtilirken, transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe kasasına devasa bir bonservis geliri koyacak.

MALİ YÜKTEN KURTULUŞ REÇETESİ

Transferin gerçekleşmesi, sadece bonservis geliri anlamında değil, kulübün maaş bütçesi açısından da kritik önem taşıyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, sarı-lacivertli ekipten bonuslar hariç yıllık net 11 milyon euro kazanıyor.

KRİTİK EŞİK

Başkanlık seçimi sonrası göreve gelecek yeni yönetim, Ederson’un ayrılığıyla birlikte hem ciddi bir nakit akışı sağlayacak hem de kulübü yıllık 11 milyon euroluk ağır bir mali yükten kurtarmış olacak. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve Brezilyalı kalecinin yeni rotasının neresi olacağı, önümüzdeki günlerde netleşecek.

