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 | Eyüp Ensar Yeşil

Mario Gomez geri dönüyor! Eski takımı ile görüşüyor

Beşiktaş taraftarının unutamadığı golcü Mario Gomez, futbolu bırakmasına rağmen futboldan uzaklaşmadı. Eski takımı Bayern Münih'in ekibine katılması beklenen süper golcü kariyerine devam ediyor.

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Mario Gomez geri dönüyor! Eski takımı ile görüşüyor
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 19:51

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Alman golcü Mario Gomez, eski takımlarından Bayern Münih'in teknik heyetine katılmak üzere. Teknik direktörlük koltuğuna Vincent Kompany'i getiren Bavyera ekibi personel ekibine futbol geçmişi olan profesyonel kişileri katmayı devam ediyor.

MARİO GOMEZ LİSTEDE

Bayern Münih, geleceğe yönelik uzun vadeli yönetim planları yapıyor. Bu doğrultuda Mario Gomez’in durumu yakından takip ediliyor.

Sky Sports’ta yer alan haberlere göre, geçtiğimiz yıl resmi bir adım atılmasa da Gomez ile planları hakkında görüşmeler yapılmış. Hâlâ Münih’te bir evi olduğu belirtilen Gomez, Bayern Münih’in yöneticilik için düşündüğü adaylar arasında yer alıyor.

Almanya Ligi - "Mario Gomez hiçbir takımla anlaşmadı" - Eurosport

GOMEZ'İN YÖNETİCİLİK KARİYERİ

Almanların süper golcüsü olan Mario Gomez, futbolu bıraktıntan sonra RedBull organizasyonunda futbol direktörlüğü görevini yürütüyor. 2028 yılına kadar anlaşması bulunan Gomez, eski takımı Bayern Münih'e karşı olumlu bir tavır sergileyeceği iddia ediliyor.

Mario Gomez, 2009-2013 yılları arasında Bayern Münih forması terletmişti.

Beşiktaş'ta Mario Gomez seferberliği - Eurosport

BEŞİKTAŞ TARAFTARI UNUTAMADI

Fiorentina'dan kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Alman golcü, siyah-beyazlıların Süper Lig'i kazanmasında başrol oynamıştı. Sezonu gol krallığı ile noktalayan Gomez, siyah-beyazlı taraftarın unutmadığı isim olarak hafızalarda kalmayı başardı.

Mario Gomez, evine dönüyor: Yönetici olacak - Resim : 2

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