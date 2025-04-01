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 | Suat Vilgen

Mario Gomez geri mi dönüyor? Alman basınında dev iddia

Alman spor medyası, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Bayern Münih'in eski golcüsü Mario Gomez'in, Bavyera ekibine yönetici olarak geri dönebileceğini yazdı.

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Mario Gomez geri mi dönüyor? Alman basınında dev iddia
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 14:31

Bundesliga devi Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki ilk sezonunda tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflerken, yönetim kadrosunu da güçlendirmeyi planları yapıyor. Ülke spor basınında yer alan haberlere göre Alman devi, eski futbolcusu Mario Gomez’i yönetici olarak görevlendirmek için girişim başlattı.

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RED BULL İLE SÖZLEŞMESİ VAR

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Bavyera ekibi geleceğe yönelik yönetim planlaması yaparken Gomez'in durumunu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl, resmi olmasa da, Gomez’in planlarıyla ilgili bilgi alındığı belirtilirken, Münih'te hâlâ bir evi bulunan eski golcünün yönetici olarak düşünülen isimler arasında yer aldığı bilgisine yer verildi. Profesyonel yöneticilik sisteminin oldukça geliştiği Almanya'da futbolu bıraktıktan sonra Red Bull’un sahip olduğu takımlarda futbol direktörü olarak görev yapan Gomez'in, firma ile 2028 yılına kadar süren sözleşmesi bulunuyor.

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KARTAL'DA ŞAMPİYONLUK TATMIŞTI

Gomez, 2009-2013 yılları arasında Bayern Münih forması giyen ve kulüple önemli başarılara imza atmıştı. 2015-2016 sezonunda da Beşiktaş formasını terleten ve takımının şampiyon olmasına büyük katkı vernen Mario Gomez'in vereceği karar siyah-beyazllı taraftarlarca da merak ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

MARIO GOMEZ KAÇ YAŞINDA?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2020 yılında Stutfart formasıyla son veren Mario Gomez, 1985 doğumlu ve Nisan 2025 itibarıyla 39 yaşında.
ETİKETLER
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#Spor
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