Ansu Fati Barcelona'dan ayrılıyor! Transferde sürpriz: Beşiktaş istiyordu

Beşiktaş'ın ara transferde çok istediği Ansu Fati, an itibarıyla Barcelona yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. Katalan ekibinde beklentileri karşılayamayan Ansu Fati'nin, gelecek yaz ayrılması bekleniyor.

Ansu Fati için Barcelona'dan flaş bir karar çıktı ve gelecek yaza ayrılık planlandı. Beşiktaş'ın da ara transferde yakından ilgilendiği ama Ansu Fati'nin kafa karışıklığı sebebiyle ilerletemediği süreç, Barcelona'nın kararıyla yeniden gündeme geldi.

BARCELONA'DA ANSU FATI AYRILIĞI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Hansi Flick'in gözüne giremeyen ve beklentilerin oldukça altında kalan 22 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan gönderilecek. Bu sezon sadece 8 maça çıkan ve 187 dakika sahada kalabilen Fati, yönetimin aldığı kararın kendisi için de en doğru seçenek olduğuna inanıyor.

ANSU FATI VE TÜRKİYE'YE TRANSFERİ

Düzenli forma giymek isteyen yetenekli hücumcu, gerçek potansiyeline ulaşabileceği bir projede olmak istiyor ve Solskjaer'in Beşiktaş'ında oynamaya olumlu yaklaşıyor.