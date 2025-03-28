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Editor
 | Burak Ayaydın

Ansu Fati Barcelona'dan ayrılıyor! Transferde sürpriz: Beşiktaş istiyordu

Beşiktaş'ın ara transferde çok istediği Ansu Fati, an itibarıyla Barcelona yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. Katalan ekibinde beklentileri karşılayamayan Ansu Fati'nin, gelecek yaz ayrılması bekleniyor.

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Ansu Fati Barcelona'dan ayrılıyor! Transferde sürpriz: Beşiktaş istiyordu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 18:45

Ansu Fati için Barcelona'dan flaş bir karar çıktı ve gelecek yaza ayrılık planlandı. Beşiktaş'ın da ara transferde yakından ilgilendiği ama Ansu Fati'nin kafa karışıklığı sebebiyle ilerletemediği süreç, Barcelona'nın kararıyla yeniden gündeme geldi.

BARCELONA'DA ANSU FATI AYRILIĞI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Hansi Flick'in gözüne giremeyen ve beklentilerin oldukça altında kalan 22 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan gönderilecek. Bu sezon sadece 8 maça çıkan ve 187 dakika sahada kalabilen Fati, yönetimin aldığı kararın kendisi için de en doğru seçenek olduğuna inanıyor.

İspanya Milli Takımı, Ansu Fati'nin peşinde | Goal.com Türkçe

ANSU FATI VE TÜRKİYE'YE TRANSFERİ

Düzenli forma giymek isteyen yetenekli hücumcu, gerçek potansiyeline ulaşabileceği bir projede olmak istiyor ve Solskjaer'in Beşiktaş'ında oynamaya olumlu yaklaşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ANSU FATI İÇİN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR OLACAK?
22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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ETİKETLER
#barcelona
#Beşiktaş Camia
#Transfer Haberleri
#ansu fati
#Spor
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