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 | Burak Ayaydın

Joao Felix ile anlaşma tamam! Galatasaray'a transferi resmen duyuruldu

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Joao Felix için flaş gelişmeler yaşandı. Galatasaray ihtimaline dair açıklamalar yapan Joao Felix'in menajeri Jorge Mendes, yaz döneminin beklenmesini söyledi.

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Joao Felix ile anlaşma tamam! Galatasaray'a transferi resmen duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 18:09

Galatasaray'da Joao Felix transferi için geri sayım başladı. İtalyan La Gazzetta dello Sport Joao Felix'in Galatasaray'a transferini manşetten verirken, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes de süreci doğruladı ve oyuncuyla ön anlaşma yapıldığını açıkladı.

Eliminazione e addio, per Joao Felix è un fallimento

GALATASARAY JOAO FELIX TRANSFERİNİ BİTİRİYOR! MENAJER JORGE MENDES RESMEN AÇIKLADI

İtalya'da Milan formasıyla beklentileri karşılayamayan Joao Felix için beklenen son geldi! Serie A devinin yola devam etmek istemediği Joao Felix, kiralık kontratının bitmesiyle yazın Chelsea'ye geri dönecek ve oradan da Galatasaray'a transfer olacak! Sürece dair İtalya basınına açıklamalar yapan Jorge Mendes, Joao Felix ve Galatasaray'ın anlaştığını duyurdu ve sarı kırmızılı ekip ile Chelsea arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. An itibarıyla gelecek yaz döneminin kritik olduğunun altını çizen menajer, sansasyonel transferin büyük ihtimalle mutlu sonla biteceğini açıkladı.

Chelsea, Portekizli yıldız Joao Felix'i transfer etti | Türkiye Gazetesi

TRANSFER OLMAK İSTEYEN JOAO FELIX İÇİN ESAS HEDEF 2026 DÜNYA KUPASI

Düzenli forma giymek ve 2026 Dünya Kupası'na çağrılmak isteyen Portekizli yıldız, Galatasaray'da yeni bir sayfa açmak istiyor.

GALATASARAY İLE ÖN ANLAŞMA YAPAN JOAO FELIX ETKİLİ DEĞİL

Ara transferde Chelsea'den Milan'a kiralık gönderilen Felix; sezon boyunca İngiltere ve İtalya'da 30 maça çıkıp, 8 gol ile 3 asistlik katkı sağladı. Yetersiz performansıyla çok eleştirilen Portekizli, son dönemde sürekli kiralık olarak gönderiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

JOAO FELIX İÇİN EN ÇOK ÖDENEN BONSERVİS MİKTARI NE KADARDI?
Atletico Madrid, yeni Lionel Messi olarak gördüğü Portekizli için Benfica'ya 127.2 milyon Euro ödemişti.
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#joao felix
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#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#jorge mendes
#Spor
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