SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mario Lemina, Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde'ye derbi faturası!

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. Süper Kupa'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medya paylaşımı yapan 3 isim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Mario Lemina, Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde'ye derbi faturası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 21:55

Mario Lemina, Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde'ye derbi yaptırımı geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, yıldız isimlerin sevk süreci için açıklama yayınladı.

Mario Lemina, Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde'ye derbi faturası!

DERBİ SONRASI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE PFDK SÜRECİ

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA’nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JHON JADER DURAN PALACIOS’un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Mario Lemina, Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde'ye derbi faturası!

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Fenerbahçe; Galatasaray'ı 2-0 ile geçerken, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde skoru belirlemişti.
