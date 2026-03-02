Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Meksika'da ortalık karıştı! 2026 Dünya Kupasına savaş darbesi: Bilet iadeleri başladı

2026 Dünya Kupası için geri sayım başlamışken, ABD-İran gerilimi ve Meksika’daki kartel savaşları turnuvayı uçurumun eşiğine getirdi. 'Kardeşlik' temasıyla planlanan dev organizasyonda bilet iadeleri başlarken, FIFA’nın turnuvayı 2027’ye ertelemesi gündemde. Peki, İran çekilirse yerine kim gelecek? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meksika'da ortalık karıştı! 2026 Dünya Kupasına savaş darbesi: Bilet iadeleri başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 12:45

"Kardeşlik" sloganıyla yola çıkılan 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya.

Meksika'da ortalık karıştı! 2026 Dünya Kupasına savaş darbesi: Bilet iadeleri başladı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyonun üzerinde savaşın gölgesi geziyor. Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim ve Meksika’daki iç karışıklıklar, FIFA’yı turnuvayı noktasına getirdi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE FUTBOL: ABD’DE GÜVENLİK ALARMI

ABD ve İsrail’in ’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar, turnuvanın en büyük ev sahibini "yüksek riskli bölge" haline getirdi. Maçların oynanacağı ABD şehirlerinde güvenlik protokolleri ' dönemi' seviyesine çıkarılırken, taraftarlar bilet iadesi için kuyruğa girdi. Terör endişesinin tavan yapması, turnuvanın ne kadar güvenli olacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Meksika'da ortalık karıştı! 2026 Dünya Kupasına savaş darbesi: Bilet iadeleri başladı

MEKSİKA’DA KARTEL KAOSU

Turnuvanın bir diğer ayağı olan Meksika’da ise şiddet olayları statların kapısına dayandı. Ülkenin iç kesimlerinde tırmanan kartel savaşları nedeniyle bazı şehirlerde asayiş tamamen kaybolmuş durumda. FIFA yetkililerinin, Meksika ayağındaki maçların güvenliği konusunda büyük bir endişe taşıdığı ve rotayı değiştirme ihtimalini değerlendirdiği sızan bilgiler arasında.

Meksika'da ortalık karıştı! 2026 Dünya Kupasına savaş darbesi: Bilet iadeleri başladı

İRAN TURNUVADAN ÇEKİLİYOR MU?

Fikstür gereği ABD topraklarında sahaya çıkması beklenen İran Milli Takımı için turnuva bir diplomatik kördüğüme dönüştü. Can güvenliği gerekçesiyle turnuvadan çekilmesi gündemde olan İran’ın yerine, Asya elemelerinde en yüksek puanı alan Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak’ın davet edilmesi planlanıyor.

Meksika'da ortalık karıştı! 2026 Dünya Kupasına savaş darbesi: Bilet iadeleri başladı

RADİKAL KARAR: 2027’YE ERTELEME MASADA

Eğer Haziran ayına kadar tansiyon düşmezse, FIFA tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası’nı bir yıl erteleyebilir. kulislerinde konuşulan en ciddi senaryo, turnuvanın 2027 yazına kaydırılması. Milyarlarca dolarlık yayın hakları ve sponsorluk anlaşmaları nedeniyle FIFA’nın vereceği karar merakla bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı sonrası karar verildi! Savunmaya Kolombiyalı duvar: 25 milyonluk yıldız geliyor
Galatasaray'da Lucas Torreira bombası! Yönetim kararını verdi: Sözleşmesi...
ETİKETLER
#Futbol
#iran
#savaş
#erteleme
#2026 Fifa Dünya Kupası
#Meksika Kartelleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.