Melissa Vargas ABD maçında rekor kırdı

03 Haziran 2024 07:04 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 07:34

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Filenin Sultanları'nın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Melissa Vargas, ABD maçında gösterdiği performansla bir kez daha voleybol tarihine geçti.

27 SAYILIK PERFORMANS

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, VNL 2024'te oynanan ABD maçını 27 sayıyla tamamladı. Yıldız voleybolcu karşılaşmada gösterdiği performansla parmak ısırttı.

Melissa Vargas maçın karar setinde 5-5 eşitlik bulunurken yaptığı savunma sayısıyla ön plana çıktı. Melissa Vargas'ın savunma sayısının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geri dönüş ateşi yandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, ABD maçında kırılması güç bir rekora imza attı. Milli voleybolcu, ikinci setin sonlarında yaptığı pipe hücumda 121 km/h ulaştı. Melissa Vargas'ın bu hücumu bir rekor olarak istatistiklere yansıdı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN PERFORMANSI

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şu ana kadar 8 maça çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu müsabakaların 6'sında parkeden galip ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL 2024'te oynadığı maçlarda aldığı skorlar şu şekilde:

Japonya 3-2 Türkiye

Hollanda 1-3 Türkiye

İtalya 3-1 Türkiye

Fransa 0-3 Türkiye

Almanya 1-3 Türkiye

Sırbistan 1-3 Türkiye

Güney Kore 0-3 Türkiye

ABD 2-3 Türkiye