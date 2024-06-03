Melissa Vargas ABD maçında rekor kırdı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Maçın yıldızı Melissa Vargas, ABD müsabakasında rekor kırdı.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Filenin Sultanları'nın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Melissa Vargas, ABD maçında gösterdiği performansla bir kez daha voleybol tarihine geçti.
27 SAYILIK PERFORMANS
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, VNL 2024'te oynanan ABD maçını 27 sayıyla tamamladı. Yıldız voleybolcu karşılaşmada gösterdiği performansla parmak ısırttı.
Melissa Vargas maçın karar setinde 5-5 eşitlik bulunurken yaptığı savunma sayısıyla ön plana çıktı. Melissa Vargas'ın savunma sayısının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geri dönüş ateşi yandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, ABD maçında kırılması güç bir rekora imza attı. Milli voleybolcu, ikinci setin sonlarında yaptığı pipe hücumda 121 km/h ulaştı. Melissa Vargas'ın bu hücumu bir rekor olarak istatistiklere yansıdı.
FİLENİN SULTANLARI'NIN PERFORMANSI
Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şu ana kadar 8 maça çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu müsabakaların 6'sında parkeden galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL 2024'te oynadığı maçlarda aldığı skorlar şu şekilde:
Japonya 3-2 Türkiye
Hollanda 1-3 Türkiye
İtalya 3-1 Türkiye
Fransa 0-3 Türkiye
Almanya 1-3 Türkiye
Sırbistan 1-3 Türkiye
Güney Kore 0-3 Türkiye
ABD 2-3 Türkiye