Melo'dan Galatasaray taraftarını kızdıran sözler! "Favori Juventus" dedi! "Galatasaray'ın Avrupa DNA'sı yok"

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Felipe Melo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Juventus eşleşmesiyle ilgili konuştu. Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Melo, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak açıklamalar yaptı. Eşleşmenin favorisi olarak Juventus'u işaret eden Melo, "Galatasaray'ın Avrupa DNA'sı yok" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 16:13

UEFA 'ndeki - eşleşmesine doğru geri sayım sürüyor. "Devler Ligi"ndeki son 16 play-off turunda ilk maç 17 Şubat Salı günü İstanbul'da oynanacak. Turun rövanş mücadelesi ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev maçlar öncesi bir dönem her iki takımda da forma giyen Brezilyalı eski futbolcu 'dan açıklama geldi. Melo, Galatasaray-Juventus maçları öncesinde İtalyan gazetesi Tuttosport'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

MELO'DAN GALATASARAY TARAFTARINI KIZDIRACAK AÇIKLAMA

Felipe Melo, Tuttosport'a yaptığı iki takım arasındaki kıyaslamayla sarı-kırmızılı taraftarları adeta küplere bindirdi. Melo, turun favorisi olarak Juventus'u gösterirken Galatasaray'ın Avrupa geçmişiyle ilgili de dikkati çeken sözler sarf etti.

Melo, açıklamasında, "Avrupa DNA'sı olmayan Galatasaray'a kıyasla Juventus daha favori. Bence genel olarak daha güçlüler. Ama İstanbul'da büyük bir mücadele olacak. Galatasaray'ın Manchester City ve Bayern Münih'e nasıl zorluk çıkardıklarını gördünüz mü? Yine de favorim Juve." ifadelerini kullandı.

2013'TEKİ MEŞHUR MAÇI HATIRLATTI

Öte yandan Melo, 2013 yılında Sneijder'in golüyle tarihe geçen, Galatasaray'ın Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bıraktığı o meşhur kar yağışlı maçı da anlattı.

O günkü atmosferden bahseden Melo, "Juve çok güçlüydü, grup birincisi olmaları bekleniyordu ama üçüncü oldular. Soyunma odasında hepimiz kenetlendik. Torino'daki 2-2'lik beraberlik gücümüzün kanıtıydı" dedi.

O karşılaşmanın Juventus cephesinde travma yarattığını belirten Brezilyalı yıldız, "Ev sahibi olduğumuz maç çok garipti. Kar, berbat durumdaki saha, maçın ertelenmesi... Sadece Juve için değil bizim için de garipti. Onların hayal kırıklıklarını çok iyi hatırlıyorum. Onlar için hâlâ açık bir yara. Turu geçeceklerinden çok emindiler" ifadelerini kullandı.

