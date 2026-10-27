Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray derbisi sonrası flaş açıklama: 'Polislerimizden özür dilerim'

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan Galatasaray derbisinin ardından sarı-lacivertli camiada yankılar sürerken, maç sonu yaşanan gerginliklerin odağındaki isimlerden Mert Hakan Yandaş'tan net bir açıklama geldi. Basında ve sosyal medyada yer alan iddialara cevap veren deneyimli futbolcu, olayların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Maçın ardından yaşananların tamamen karşılaşmanın mağlubiyet stresiyle geliştiğini ifade eden Mert Hakan Yandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün oynadığımız derbi maçının ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadım. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle, kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalışıyordum. Ancak görüyorum ki yaşananlar, kamuoyunda yine benim üzerimden farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor."

"DEVLETİMİZİN GÜVENLİK GÜÇLERİNE KARŞI HERHANGİ BİR SAYGISIZLIĞIM OLMAMIŞTIR"

Açıklamasında özellikle polis memurlarına yönelik iddialara değinen tecrübeli oyuncu, güvenlik güçlerine duyduğu saygının altını çizdi ve istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiyse üzüntü duyduğunu dile getirdi:

"Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim. Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum."

TARAFTARA ÖZÜR VE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ MESAJI

Sahadan istedikleri sonuçla ayrılamamanın üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirten Mert Hakan, Fenerbahçe taraftarına da çağrıda bulundu. Formanın sorumluluğunun bilincinde olduklarını vurgulayan yıldız futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak, dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz. Bu camianın beklentilerinin ve taşıdığımız formanın sorumluluğunun farkındayız. Yaşattığımız üzüntüyü telafi etmek, çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."