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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:51

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray derbisi sonrası flaş açıklama: 'Polislerimizden özür dilerim'

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi sonrasında gündeme gelen olaylarla ilgili sessizliğini bozdu. Hiçbir tartışmanın içinde yer almadığını belirten 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, güvenlik güçlerinden özür dilerken taraftara da teselli mesajı gönderdi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray derbisi sonrası flaş açıklama: 'Polislerimizden özür dilerim'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:51

'de büyük bir heyecana sahne olan derbisinin ardından sarı-lacivertli camiada yankılar sürerken, maç sonu yaşanan gerginliklerin odağındaki isimlerden Mert Hakan Yandaş'tan net bir açıklama geldi. Basında ve sosyal medyada yer alan iddialara cevap veren deneyimli futbolcu, olayların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray derbisi sonrası flaş açıklama: 'Polislerimizden özür dilerim'

Maçın ardından yaşananların tamamen karşılaşmanın mağlubiyet stresiyle geliştiğini ifade eden Mert Hakan Yandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün oynadığımız derbi maçının ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadım. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle, kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalışıyordum. Ancak görüyorum ki yaşananlar, kamuoyunda yine benim üzerimden farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor."

"DEVLETİMİZİN GÜVENLİK GÜÇLERİNE KARŞI HERHANGİ BİR SAYGISIZLIĞIM OLMAMIŞTIR"

Açıklamasında özellikle memurlarına yönelik iddialara değinen tecrübeli oyuncu, güvenlik güçlerine duyduğu saygının altını çizdi ve istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiyse üzüntü duyduğunu dile getirdi:

"Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim. Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum."

TARAFTARA ÖZÜR VE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ MESAJI

Sahadan istedikleri sonuçla ayrılamamanın üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirten Mert Hakan, taraftarına da çağrıda bulundu. Formanın sorumluluğunun bilincinde olduklarını vurgulayan yıldız futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak, dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz. Bu camianın beklentilerinin ve taşıdığımız formanın sorumluluğunun farkındayız. Yaşattığımız üzüntüyü telafi etmek, çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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ETİKETLER
#galatasaray
#polis
#fenerbahçe
#Süper Lig
#mert hakan yandaş
#Futbol
#Spor
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