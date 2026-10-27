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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:26

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek müjdeyi açıkladı!

Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray, liderliğini korurken iç sahadaki muazzam serisini da sürdürdü. Maç sonu soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek'ten ise takıma dev prim müjdesi geldi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek müjdeyi açıkladı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:26

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği dev derbide ile , 'ta kozlarını paylaştı. Süper Lig'de geride kalan 8 maçlık periyotta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan toplayarak haftaya lider giren sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini devirerek hem zirvedeki yerini sağlamlaştırdı hem de taraftarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek müjdeyi açıkladı!

CİMBOM'UN RAMS PARK'TA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR: SON 40 MAÇTA YENİLGİ YOK

Mücadeleye hızlı başlayan ve sahadaki ağırlığını hissettiren Cimbom, ezeli rakibini golcüsü 'in etkili performansıyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki iç saha istatistiği de dikkat çekti. RAMS Park'taki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te yine Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu tarihten sonra oynadığı üst üste 40 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray bu süreçte 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederek evinde kalesini adeta gole kapattı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek müjdeyi açıkladı!

OSİMHEN'İN FENERBAHÇE KABUSU SÜRÜYOR

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sarı-lacivertli rakiplerine karşı kaybetmeme geleneğini bu derbide de sürdürdü. Sarı-kırmızılı formayla 3. sezonunu geçiren yıldız golcü, Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki 6. resmi maçına çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek müjdeyi açıkladı!

Daha önce ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek derbiden de galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe ağlarını son 2 lig maçında 3 kez sarsan, kupadaki tek maçta ise 2 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, ezeli rakibe karşı toplamda 5 gole ulaştı ve yine derbinin kahramanı oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek müjdeyi açıkladı!

DURSUN ÖZBEK'TEN SOYUNMA ODASINDA DEV PRİM

Zorlu ve büyük heyecana sahne olan 90 dakikayı eşi ve torunlarıyla birlikte locasından takip eden Galatasaray Başkanı , maç sonundaki büyük sevinci tribünde yaşadı. Karşılaşmanın düdüğüyle birlikte oyuncularını ayakta alkışlayan Başkan Özbek, daha sonra soyunma odasına inerek teknik heyet ve tüm futbolcuları tek tek tebrik etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek müjdeyi açıkladı!

Sarı-kırmızılı kulüple üst üste 5. şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Özbek, başkanlık dönemindeki 18. Fenerbahçe derbisinde 8. galibiyetini kutlamış oldu. Soyunma odasında oyuncularına moral veren Başkan Dursun Özbek, galibiyetin anısına 1.5 milyon Euro değerinde dev bir prim açıkladı. Başkanın bu cömert jesti sarı-kırmızılı soyunma odasında bayram havası estirdi.

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#galatasaray
#fenerbahçe
#victor osimhen
#Futbol
#dursun özbek
#rams park
#Spor
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