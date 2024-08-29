Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 21:07 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 21:07
Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski futbolcu Mesut Özil'i makamında kabul etti.
Eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Özil, MHP Lideri Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" dedi.
ÖZİL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Eski futbolcu Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’yle güzel sohbet" notunu düştü.
Kaynak: tgrthaber.com