Mesut Özil Üsküdar'da cami temizledi! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 19:56 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:00
Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil Üsküdar'da cami süpürürken görüntülendi. Futbolculuğu bıraktıktan sonra spor sektöründe gözükmeyen Özil'in ne yaptığı merak ediliyordu.
Eski futbolcu Mesut Özil, futbolu bırakmasının ardından vücut geliştirme sporuna yönelmişti. Kimi zaman eleştirilerin odağında olan Özil, Üsküdar'da bir camide görüntülendi.
ÖZİL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
Şemsi Ahmet Paşa Cami'nde elektrikli süpürge ile temizliğe yardım eden Özil, sosyal medyada büyük takdir topladı.
Kaynak: tgrthaber.com