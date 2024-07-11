Metehan Baltacı'nın parladığı hazırlık maçında Galatasaray LASK Linz'e kaybetti 

11 Temmuz 2024 23:24 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 23:28

Galatasaray, Avusturya’daki ilk hazırlık karşılaşmasında Raiffeisen Arena’da Avusturya temsilcisi LASK Linz ile mücadele etti. Galatasaray 21 yaşındaki Metehan Baltacı'nın 2 golüne rağmen ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Maçın 23. dakikasında Linz’in geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortayı Dubois ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

GENÇ İSMİN GOLLERİ GALİBİYETE YETMEDİ!

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 56. dakikada Galatasaray, Mertens’in ortasında Metehan Baltacı’nın kafa golüyle durumu 1-1’e getirdi.

64. dakikada Linz, Schrobenhauser’in golüyle skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Yusuf Demir’in pasında topla buluşan Metehan Baltacı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve skor 2-2 oldu.

85. dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren Kone, maçın sonucunu belirleyen golü attı ve LASK Linz, sahadan 3-2 galip ayrıldı.