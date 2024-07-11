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Metehan Baltacı'nın parladığı hazırlık maçında Galatasaray LASK Linz'e kaybetti 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 23:24 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 23:28
Metehan Baltacı&#039;nın parladığı hazırlık maçında Galatasaray LASK Linz&#039;e kaybetti 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray, sezon öncesi yaptıkları ilk hazırlık maçında LASK Linz’e 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray, Avusturya’daki ilk hazırlık karşılaşmasında Raiffeisen Arena’da Avusturya temsilcisi LASK Linz ile mücadele etti. Galatasaray 21 yaşındaki Metehan Baltacı'nın 2 golüne rağmen ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetti. 

Maçın 23. dakikasında Linz’in geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortayı Dubois ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Metehan Baltacı'nın parladığı hazırlık maçında Galatasaray LASK Linz'e kaybetti  - 1. Resim

GENÇ İSMİN GOLLERİ GALİBİYETE YETMEDİ!

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 56. dakikada Galatasaray, Mertens’in ortasında Metehan Baltacı’nın kafa golüyle durumu 1-1’e getirdi. 

Metehan Baltacı'nın parladığı hazırlık maçında Galatasaray LASK Linz'e kaybetti  - 2. Resim

64. dakikada Linz, Schrobenhauser’in golüyle skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Yusuf Demir’in pasında topla buluşan Metehan Baltacı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve skor 2-2 oldu.

85. dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren Kone, maçın sonucunu belirleyen golü attı ve LASK Linz, sahadan 3-2 galip ayrıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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