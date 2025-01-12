Metin Öztürk'ten 7 yıldız açıklaması! 'Havalı olur'

12 Ocak 2025 22:51 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 22:57

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Mayıs ayında Galatasaray şampiyon olacak. Gerçek 5. yıldızı takacak. Onlar sahtelerini takmaya devam ediyor. Onlara bir önerim var. Kuruluş yılları 1907, o yüzden 7 yıldız taksınlar. Hiç değilse havaları olur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig​'in 19. hafta maçında takımının Başakşehir​'i deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşma sonu basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"7 YILDIZ TAKSINLAR"

Yabancı VAR​ hakemi hakkında açıklama yapan Öztürk, "Biz geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun mayıs ayında Galatasaray​ şampiyon olacak. Gerçek 5. yıldızı takacak. Onlar sahtelerini takmaya devam ediyor. Onlara bir önerim var. Kuruluş yılları 1907, o yüzden 7 yıldız taksınlar. Hiç değilse havaları olur." ifadelerini kullandı.