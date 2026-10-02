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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 00:29

MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan 54 kişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında operasyon öncesi ve sonrası tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan, aktif görev yapan ve eski hakemlerden olmak üzere 54 kişi belli oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan 54 kişi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 00:29

Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından Merkez Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında operasyon öncesi ve sonrası tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan kişiler belli oldu. Aktif görev yapan ve eski hakemlerden olmak üzere toplam 54 kişi ifade verdi.

MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan 54 kişi

İfadesi alınan isimlerden bazıları şöyle:

İSTANBUL

1-Deniz Ateş Bitnel -Eski Hakem
2-Abdullah Buğra Taşkınsoy -Hakem
3-Erdem Onur Uçarcı -Hakem
4-Mustafa Kamil Abitoğlu -MHK Üyesi
5-Sarper Barış Saka -Hakem
6-Hikmet Öksüzoğlu -MHK Üyesi
7-Lemi Çelik -Bal Gözlemcisi
8-Murat Zirek (Müşteki) -Hakem
9-Kerem Ersoy (Müşteki) -Hakem
10- Oğuzhan Uğurlu (Müşteki) -Hakem
11- Zorbay Küçük -Hakem
12-Eren Acar -TFF Hakem İşleri Müdürlüğü Eski Çalışanı
13-Alparslan Dedeş -Eski Hakem
14-Hüseyin Göçek -Eski Hakem, Var Hakemi
15-Mert Güzenge -Hakem
16-Mete kalkavan -Eski Hakem, Var Hakemi
17-Süleyman Abay -Eski Hakem

ANKARA

1-Mustafa İlker Coşkun -Hakem
2-Gamze Durmuş Pakkan -Hakem
3-Burak Pakkan -Hakem
4-Mehmet Dilaver Ay -Gözlemci Hakem

TRABZON

1-Burak Taşkınsoy -Hakem

DENİZLİ

1-Ümit Öztürk -Hakem

SAVCILIĞA YÖNLENDİRİLEN İSİMLER

1-Mehmet Türkmen -Hakem

İZMİR

1- Emir Eray Eyisoy -Hakem
2-Direnç Tonusluoğlu -Hakem
3-Alper Ulusoy (Müşteki) -Eski Hakem
4-Taner Gizlenci (Müşteki) -Gözlemci Hakem
5-Tugay Kaan Numanoğlu (Müşteki) -Hakem
6-İbrahim Hakan Ceylan (Müşteki) -Hakem

MERSİN

1- Abdullah Polat -Hakem

ANKARA

1-Mustafa Sönmez (Müşteki) -Yardımcı Hakem
2-Mustafa Tosun (Müşteki) -Yardımcı Hakem

ANTALYA

1-Ali Tuna (Müşteki) -Eski Hakem
2-Burak Şeker -Hakem
3-Burak Erdoğan -Hakem

ESKİŞEHİR

1-İsmail Şencan (Müşteki) -Eski Yardımcı Hakem
2-Mesut Arık (Müşteki) -Gözlemci Hakem
3-Binnaz Tuna (Eski Hakem Ali Tuna'nın eşi)

KAYSERİ

1-Emre Altun (Müşteki) -Eski Hakem
2-Abdulkadir Bitigen -Hakem

MUĞLA

1-Bahattin Şimşek (Müşteki) -Hakem

MANİSA

1-Koray Gençerler (Müşteki) -Eski Hakem (Var)

BALIKESİR

1-Kerem Ersoy -Yardımcı Hakem

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#soruşturma
#Futbol
#hakem
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#merkez hakem kurulu
#Mhk Üyesi
#Spor
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