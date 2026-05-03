Miami GP'de pole pozisyonu Antonelli'nin

Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı devam ediyor. ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde bugün gerçekleştirilecek Miami Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Sıralama turlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli, pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu, 1 dakika 27.798'lik derecesiyle Çin ve Japonya'nın ardından Miami'de üst üste üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.166 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.345 saniye farkla Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı.

Miami Grand Prix'si, bugün TSİ 23.00'te başlayacak.