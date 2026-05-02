Voleybolda Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! VakıfBank ile Eczacıbaşı karşılaşacak

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden iki takım VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Imoco ve Scandicci'yi mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank ile Eczacıbaşı arasındaki Türk finali, yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 7., Eczacıbaşı ise 2. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 23:48

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Dörtlü Final maçları İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. ile , organizasyonda Türkiye'yi temsil ediyor.

HABERİN ÖZETİ

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçları sonucunda VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, finale yükselerek Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
VakıfBank, Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit, Scandicci'yi 3-2 yenerek finale yükseldi.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez bir Türk finali oynanacak.
VakıfBank, 7. şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzeye götürmeyi hedefliyor.
Türk takımları, kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmayı garantiledi.
Dörtlü Final'de ilk yarı final maçında VakıfBank ile Imoco karşı karşıya geldi. VakıfBank, İtalyan ekibini, 22-25 ve 18-25'lik setlerle 2-0 geriye düştüğü maçta, 29-27, 25-23 ve 15-11'lik setlerle 3-2 yenerek finale yükseldi.

Dörtlü Final'deki ikinci yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Scandicci kozlarını paylaştı. Eczacıbaşı, İtalyan ekibini, 20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8'lik setlerle 3-2 yenerek finale yükseldi.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. KEZ TÜRK FİNALİ OYNANACAK

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini saf dışı bırakan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki finalde kozlarını paylaşacak.

Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak. Sarı-siyahlı takım, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Scandicci'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Turuncu-beyazlılar, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamlamıştı.

VAKIFBANK İLE ECZACIBAŞI, 2. KEZ FİNALDE RAKİP OLDU

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olacak.

Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaşmıştı. Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüştü.

TÜRK KADIN VOLEYBOLU, 27. KUPAYI GARANTİLEDİ

Türkiye, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmayı garantiledi.

İtalyan rakiplerini yarı finalde geçmeyi başaran VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, kozlarını finalde paylaşacak. İki Türk ekibinin finale çıkmasıyla kupa, bu sezon Türkiye'de kaldı.

Türk takımları, uluslararası alan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8'er, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 26 kupa kazandı.

TÜRK TAKIMLARININ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 9. KUPASI SAHİBİNİ BULACAK

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 8 kez şampiyonluk yaşadı.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 7 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Yarın oynanacak VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit finaliyle organizasyonda elde edilen kupa sayısı 9'a çıkacak.

