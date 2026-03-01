Michael Carrick etkisi: Manchester United yine kazandı!

Premier Lig'de Manchester United ve Crystal Palace sahaya çıktı. İngiltere devi, zorlu maçı 2-1 kazandı ve Michael Carrick yönetimindeki 7. mücadelesinde 6. galibiyetini aldı. Ayrıca da heyecanlı müsabakada ev sahibinin golleri Bruno Fernandes (57-P) ve Benjamin Sesko'dan (65) gelirken, Palace ise tek sayısını Maxence Lacroix (4) ile buldu. İlave olarak da bugünkü kritik mücadelede Maxence Lacroix, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı.

MICHAEL CARRICK MANU'YU ÜÇÜNCÜLÜĞE TAŞIDI

Ruben Amorim sonrasında takımın temposunu artıran Michael Carrick, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı! Genç antrenör bu sonuçların ardından, uzun zaman sonra 51 puanla MANU'yu lig üçüncülüğüne taşıdı.

ZORLU MAÇLAR

Michael Carrick ile çıkışa geçen Manchester United; gelecek hafta Newcastle United'a konuk olurken, Crystal Palace da Tottenham deplasmanına gidecek.