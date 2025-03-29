Milan Skriniar transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Fenerbahçeli Milan Skriniar'a sürpriz bir talip var. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar için İngiliz devlerinden Tottenham resmen devrede.

Fenerbahçe'nin ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar için Tottenham da devreye girdi. Milan Skriniar'ın performansından memnun olan ve başarılı savunmacı için bonservis pazarlıklarına başlamak isteyen Fenerbahçe'ye İngiltere'den tatsız bir haber geldi.

FENERBAHÇELİ MILAN SKRINIAR İÇİN TOTTENHAM'IN İLGİSİ VAR

İngiliz basınındaki gelişmelere göre Tottenham gelecek sezon planlamalarında Milan Skriniar'a da yer veriyor! Halihazırda Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla dikkatleri yeniden üzerine çeken deneyimli savunmacı, Avrupa pazarında tekrar cazip hale gelmeye başladı.

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla dün akşam 13. resmi maçına çıkan Milan Skriniar, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.