Yusuf Akçiçek'i izlemeye geliyorlar: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 20 milyon Euroluk transfer!

Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gelen iki dev takım olacak. Yusuf Akçiçek'i bir süredir takip eden Bayern Münih ve Manchester United, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde genç yeteneği izleyecek ve transfer sürecinin akıbeti belli olacak.

Yusuf Akçiçek transferi için kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyecek olan Bayern Münih ve Manchester United, olumlu rapor gelmesi durumunda temaslara başlayacaklar. Yusuf Akçiçek için bir süredir devrede olan Bayern Münih ve Manchester United, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki performansa göre yüklü bir meblağ ile transfer sürecini ilerletecek gibi görünüyorlar.

YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ İÇİN FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ

Yusuf Akçiçek performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Bayern Münih ve Manchester United tarafından yakın takibe alınan genç yetenek, Fenerbahçe'ye yüksek bir meblağ kazandırarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Derbideki oyunuyla birlikte büyük bir transfer yapma ihtimali epey yüksek olan Yusuf Akçiçek için ayrıca sürpriz bir talip daha var.

YUSUF AKÇİÇEK'İ MONACO DA İSTİYOR

Fransız ekibi Monaco, genç stoperi sezon başından beri takip ediyor ve yakın zamanda transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki yaz oyuncuyu satma ihtimalini gözeten kırmızı beyazlı ekip, bonservis süreci için hazırlıklara başladı.

FENERBAHÇE'DE 20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Genç yetenek Yusuf Akçiçek için 20 milyon Eurodan aşağısını düşünmeyen yönetim, bu civarlarda bir teklifle birlikte transferin önünü açmayı istiyor. Beklenen miktarın karşılanmaması durumundaysa Yusuf Akçiçek bir sene daha takımda tutulacak.

YUSUF AKÇİÇEK'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maça çıkan milli oyuncu, 970 dakika sahada kalmış ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.