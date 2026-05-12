Milli atıcı Fahrettin Can Er'den gümüş madalya

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Milli atıcı Fahrettin Can Er, organizasyonda genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde yarıştı.
Fahrettin Can Er, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 3'e yükseldi.