Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu! Bordo-mavililerde 3 isim kadroya alınmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Konyaspor, geçtiğimiz hafta karşı karşıya gelmişlerdi. Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Konyaspor, Beşiktaş'ı eleyerek kupada adını finale yazdırmıştı.

Türkiye Kupası'nda ikinci finalisti belirleyecek yarı final maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, yarın saat 20.30'da Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

TRABZONSPOR'UN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek isteyen Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı yarı final müsabakasının hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililer, son idmanın ardından maç için Ankara'ya gitti.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ve Visca kafilede yer almadı. Takımdan ayrı bireysel antrenmanlarını sürdüren Savic ise 22 kişilik kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un kamp kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu.