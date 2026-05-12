Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu! Bordo-mavililerde 3 isim kadroya alınmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un finaldeki rakibinin belli olacağı yarı final maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor, yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek. Mücadele için başkente giden Trabzonspor'un kamp kadrosu da belli oldu. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan 3 oyuncu 22 kişilik kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu! Bordo-mavililerde 3 isim kadroya alınmadı
'nda maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Konyaspor, geçtiğimiz hafta karşı karşıya gelmişlerdi. Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Konyaspor, Beşiktaş'ı eleyerek kupada adını finale yazdırmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselecek ikinci takım Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki yarı final maçı öncesinde Trabzonspor'un kadrosu belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı final maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Konyaspor finale yükseldi.
Kupanın ikinci finalisti, Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla belirlenecek.
Gençlerbirliği ve Trabzonspor arasındaki yarı final maçı yarın saat 20.30'da Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ve Visca kadroda yer almadı.
Savic ise 22 kişilik kadroya dahil edildi.
TRABZONSPOR'UN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek isteyen Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı yarı final müsabakasının hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililer, son idmanın ardından maç için Ankara'ya gitti.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ve Visca kafilede yer almadı. Takımdan ayrı bireysel antrenmanlarını sürdüren Savic ise 22 kişilik kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un kamp kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu.

