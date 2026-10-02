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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 00:16

Milli futbolcu Arda Güler, Belçika maçını değerlendirdi! "Güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz"

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçında bugün TSİ 21.45'te deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan milli futbolcu Arda Güler, "Yarın sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz" dedi. "Sadece Arda bir şeyler yapsın" diye bir düşünce olmadığını ve hep beraber mücadele ettiklerini belirten Arda, "Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen bir başkası daha iyi oynuyor. İnşallah yarın da mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Milli futbolcu Arda Güler, Belçika maçını değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 00:16

'nde heyecan sürüyor. UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta yer alan ve ilk iki maçında sırasıyla Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 kaybeden , üçüncü maçında yarın TSİ 21.45'te deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Belçika-Türkiye mücadelesi öncesinde milli futbolcu , basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu Arda Güler, Belçika maçını değerlendirdi! "Güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz"

Belçika maçı için hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Arda Güler, "Yarın sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz. Asla, 'Sadece Arda bir şeyler yapsın' diye bir düşünce yok. Hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen bir başkası daha iyi oynuyor. İnşallah yarın da mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Üzerinde baskı hissedip, hissetmediğiyle ilgili 21 yaşındaki futbolcu, "Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve takım arkadaşlarım bana güveniyor, ben de onlara güveniyorum. Hep beraber mücadele ediyoruz. Hepimiz birbirimize çok inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Real Madrid'den takım arkadaşı Belçikalı kaleci 'nın gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri olduğunu ifade eden Arda Güler, "Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem. Çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Son maçlarda alınan sonuçların hatırlatılması üzerine Güler, "Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek, iyi oynayıp mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#arda güler
#Belçika
#A Milli Takım
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#thibaut courtois
#Spor
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