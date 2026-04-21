Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu! 2 altın madalya kazandı

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla bronz madalya elde etti.

Özetle

Aynı sıklette mücadele eden Engin Kara ise koparmada 143 kiloyla altıncı, silkmede 164 kiloyla dokuzuncu sırayı alırken, toplamda 307 kiloyla organizasyonu altıncı sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ve erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman podyuma çıkacak.