Milli Sporcudan acı haber! Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti

Türkiye Ragbi Federasyonu  tarafından yapılan açıklamada, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yeni düşerek vefat ettiğini duyuruldu.

Milli Sporcudan acı haber! Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 09:30

Federasyonun, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda paylaşımında, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

CENAZESİ SAMSUN’A DEFNEDİLECEK

Softbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek'in cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından 'un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde defnedileceği belirtildi.

