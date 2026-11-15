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 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:11
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GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:11

Milli takımda Uğurcan Çakır şoku! TFF'den sakatlık açıklaması geldi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6. ve son hafta maçında deplasmanda Fransa'ya konuk olacak A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. TFF, sağ omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilen 30 yaşındaki file bekçisinin Fransa maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

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Editor
 Yasin Aşan
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Milli takımda Uğurcan Çakır şoku! TFF'den sakatlık açıklaması geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:11

'nde 6. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden , 6. ve son hafta maçında bugün deplasmanda 'ya konuk olacak.

Karşılaşmaya kısa bir süre kala Türkiye Federasyonundan (TFF) milli kaleci ile ilgili önemli bir açıklama geldi. TFF, 30 yaşındaki file bekçisinin yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Milli takımda Uğurcan Çakır şoku! TFF'den sakatlık açıklaması geldi

TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

Milli takımda Uğurcan Çakır şoku! TFF'den sakatlık açıklaması geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Uğurcan Çakır'ın, sarı-kırmızılıların ligin 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı maçta forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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#türkiye futbol federasyonu
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