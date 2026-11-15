Milli takımda Uğurcan Çakır şoku! TFF'den sakatlık açıklaması geldi

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, 6. ve son hafta maçında bugün deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.

Karşılaşmaya kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) milli kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili önemli bir açıklama geldi. TFF, 30 yaşındaki file bekçisinin yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Uğurcan Çakır'ın, sarı-kırmızılıların ligin 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı maçta forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.