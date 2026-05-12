Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonun ikinci gününde milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda tatamiye çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu! Almanya'da altın madalyayı kaptı Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Merve Dinçel Kavurat altın, Enes Kaplan ise bronz madalya kazandı. Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda finalde Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı yenerek kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 58 kiloda mücadele eden Enes Kaplan, yarı finalde Belaruslu Georgii Gurtsiev'e mağlup olarak bronz madalya kazandı ve bu kategoride ilk büyükler madalyasını elde etti. Kadınlar 62 kiloda mücadele eden Hatice Pınar Yiğitalp çeyrek finalde, erkekler 80 kiloda Yiğithan Kılıç ise son 32 turunda turnuvadan elendi.

Şampiyonada bir numaralı seribaşı olarak yer alan Merve, son 16 turunda Azerbaycan’dan Maryam Mamadovai, çeyrek finalde İtalya'dan Anna Frassica, yarı finalde ise Yunanistan'dan Adiba Asimi'yi yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu finalde Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı 2-0 yendi ve kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan kadınlar 62 kiloda mücadele eden Hatice Pınar Yiğitalp turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

ERKEKLERDE ENES KAPLAN'DAN BRONZ MADALYA

Erkekler 58 kiloda mücadele eden Enes Kaplan, kariyerinin ilk Avrupa madalyasını bronz alarak elde etti.

Son 32 turunda Arnavutluk’tan Tedi Likometi'yi, son 16 turunda Slovenya'dan Domen Molj'u, çeyrek finalde ise Romanya'dan Scutaru Tristan'ı eleyen Enes, yarı finalde Belaruslu Georgii Gurtsiev ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan 22 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya aldı. Enes, Avrupa'da büyükler kategorisinde ilk kez kürsüde yer aldı.

Erkekler 80 kiloda Yiğithan Kılıç ise turnuvadan son 32 turunda elendi.