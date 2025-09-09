Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Editor
 | Serhat Yıldız

Milli yıldızlar arasında ipler kopuyor! Kenan yıldız yaptığı hareketle gündem oldu

2026 Dünya Kupası elemeleri 2. maçında İspanya ile milli takımımız karşı karşıya geldi. Maçı 6-0 kaybeden milli takımda ipler gerildi. Maç esnasında Abdülkerim Bardakcı ile Kenan Yıldız'ın tartıştığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Kenan, Abdulkerim'i takipten çıkarken, Orkun Kökçü ve Yunus Akgün'ün de birbirlerini takipten çıkmaları dikkat çekti. İşte detaylar...

09.09.2025
09.09.2025
saat ikonu 10:18

, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Galatasaray forması giyen ile sosyal medyadan takipleşmeyi bırakmıştı. kampında ikili arasında gerginlik yaşandığı iddia edilmiş, takım kaptanı ile Yunus Akgün'ün kavga ettiği ileri sürülmüştü.

KAPTAN İDDİALARI YALANLADI

Gürcistan maçında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün asistini yapan Yunus Akgün, takım arkadaşına sarılmıştı. Maçın ardından ise Hakan Çalhanoğlu ile Yunus Akgün, birlikte basın açıklaması yaparak iddiaları yalanladı.

KENAN VE ABDÜLKERİM ARASINDA GERİLİM!

A Milli Takım'ın dün oynadığı İspanya maçında ise Abdülkerim Bardakcı ve arasında gerginlik yaşandı. Bir ikili mücadele sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği bir pozisyon sonrası Kenan Yıldız, başarılı stoperi tebrik etmek istedi ancak Abdülkerim Bardakcı, Kenan Yıldız'ı iterek tepki gösterdi.

KENAN YILDIZ, ABDULKERİM VE YUNUS'U TAKİPTEN ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı'yı sosyal medyadan takipten çıktı. Kenan Yıldız'ın, Abdülkerim Bardakcı ile yakınlığıyla bilinen Yunus Akgün'ü de takipten çıkması dikkat çekti. Dün oynanan karşılaşmanın ardından 'nün de Yunus Akgün'ü takipten çıkardığı ortaya çıktı.

İspanya mağlubiyetinin ardından milli futbolcuların sosyal medya hesabından birbirlerini takipten çıkmaları milli takımda gruplaşma olduğuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

