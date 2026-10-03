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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 19:19

Milliler, İtalya maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dördüncü maçında pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Standard Liege kulübünün akademi tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Milliler, İtalya maçı hazırlıklarına başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 19:19

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta yer alan , dördüncü maçında pazartesi günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Gruptaki üçüncü maçında dün akşam ile karşılaşan ay-yıldızlılar, İtalya müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Milliler, İtalya maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Federasyonunun açıklamasına göre, Standard Liege kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Belçika-Türkiye maçına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise saha çalışması yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, çeviklik ve son vuruş çalışmalarının ardından taktik oyunla sona erdi.

Milliler, İtalya maçı hazırlıklarına başladı

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla tamamlayacak. Ardından TSİ 17.30'da Bologna'ya gidecek A Milli Futbol Takımı'nda Montella ve bir futbolcu, mücadelenin oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek.

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#İtalya
#Belçika
#Türkiye
#Futbol
#vincenzo montella
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
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