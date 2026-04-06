Kariyeri boyunca Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımımız ile sayısız başarıya imza atan "Luce" lakaplı Mircea Lucescu'nun durumu ciddiyetini koruyor. Yaklaşık bir haftadır Bükreş Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören 80 yaşındaki teknik adamın, geçirdiği kalp krizi sonrası komaya girdiği ve son 24 saatte tedaviye cevap vermediği öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Mircea Lucescu öldü mü? Oğlundan açıklama geldi: 'Ne diyebilirim ki?' Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmış efsane teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun kritik olduğu ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi. 80 yaşındaki teknik adamın geçirdiği kalp krizi sonrası komaya girdiği ve tedaviye yanıt vermediği öğrenildi. Sosyal medyada yayılan 'beyin ölümü gerçekleşti' iddiaları henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak Romanya Sağlık Bakanı durumun vehametini vurguladı. Oğlu Razvan Lucescu, babasının durumu hakkında yaptığı açıklamada umutlu bekleyişin yerini endişeye bıraktığını belirtti. Mircea Lucescu'nun son resmi maçının Beşiktaş stadında Türkiye'ye karşı oynadığı maç olduğu belirtildi.

Hastaneden sızan ve sosyal medyada hızla yayılan "beyin ölümü gerçekleşti" iddiaları henüz resmi makamlarca doğrulanmasa da, Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete’nin açıklamaları durumun vehametini özetledi: "Lucescu'nun durumu çok kritik! Son 24 saatte oldukça kötü giden gelişmeler oldu."

RAZVAN LUCESCU ÖZEL UÇAKLA ROMANYA’YA İNDİ

Haberlerin ardından Yunanistan'daki Panathinaikos maçının hemen ardından özel bir uçakla Romanya'ya hareket eden PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Bükreş’te gazetecilerin sorularını cevapladı. Büyük bir üzüntü içerisinde olduğu gözlenen Razvan’ın kurduğu cümleler, umutlu bekleyişin yerini endişeye bıraktığını gösterdi: "Ne diyebilirim ki? Zor ve karmaşık bir durum bu. Hastanede size bilgi verecek insanlar var. Şu anda hiçbir şeyi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum."

SON MAÇ BEŞİKTAŞ STADI’NDA MI KALDI?

Eğer korkulan haber doğrulanırsa, Mircea Lucescu futbol tarihine çok özel bir tesadüfle veda etmiş olacak. Rumen hocanın kariyerindeki son resmi müsabakası; bir dönem şampiyonluk kupasını kaldırdığı Beşiktaş’ın stadında, eski takımı Türkiye’ye karşı çıktığı maç olarak kayıtlara geçecek.