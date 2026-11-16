Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ve topladığı 7 puanla 14. sırada yer alan Ankaragücü'nde teknik direktör Recep Karatepe ile yollar ayrılmıştı.

ANKARAGÜCÜ'NDE İLKER AVCIBAY DÖNEMİ

MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevine İlker Avcıbay'ın getirildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın İlker Avcıbay ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştır. Sayın İlker Avcıbay'a MKE Ankaragücü ailemize hoş geldin diyor; sarı-lacivert armamız altında üstleneceği görevde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.