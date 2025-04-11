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 | Burak Ayaydın

Mohamed Salah imzayı attı: Transferde sürpriz!

Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'tan şaşırtan bir hamle geldi. Mısırlı yıldız, beklenenin aksine Liverpool ile yeniden anlaştı ve resmen sözleşme imzaladı.

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Mohamed Salah imzayı attı: Transferde sürpriz!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 11:23

Mohamed Salah ve Liverpool yeni anlaşmayı imzaladı. Uzun zamandır geleceği merak konusu olan Mohamed Salah, kulübün tavır değiştirmesiyle birlikte İngiltere'de kalmaya devam etti.

Mohamed Salah imzayı attı: Transferde sürpriz!

MOHAMED SALAH VE LIVERPOOL BİRLİKTELİĞİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Liverpool'un sözleşme imzalamak istemediğini ve İngiltere'den ayrılma ihtimalinin çok güçlendiğini belirten Mohamed Salah, tam tersi bir süreçle birlikte adeta transferde ters köşe yaptı ve resmen nikâh tazeledi! Uzun zamandır Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Mohamed Salah, Liverpool yönetiminin fikir değiştirmesiyle birlikte Ada'da kalmaya devam etti.

https://x.com/LFC/status/1910603651963408850

LIVERPOOL'DAN MOHAMED SALAH AÇIKLAMASI

Sosyal medya paylaşımı yapan İngiliz devi, 'gitmekten daha çok kalmaya' dedi ve Salah'ın geçmiş dönemde yaptığı "Kalmaktan çok gitmeye daha yakınım." açıklamasına göndermede bulundu.

SÖZLEŞME SÜRESİ NET DEĞİL

Anlaşmanın ne kadar süreyle imzalandığı resmi olarak açıklanmazken, İngiliz basını ise 2 yıllık bir kontrat süreci olduğunu duyurdu.

https://x.com/LFC/status/1910598434190504350

Sıkça Sorulan Sorular

MOHAMED SALAH'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI NASIL?
Liverpool ile en iyi yıllarından birini geçiren Mısırlı, 45 maçta 32 gol ve 22 asist kaydetti.
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#liverpool
#İngiltere Premier Lig
#mohamed salah
#Transfer Haberleri
#Spor
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