Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı!

03 Ocak 2025 19:38 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:39

Premier Lig takımı Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, sezon sonunda takımından ayrılacağını açıkladı.

Premier Lig​ devi Liverpool​'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah​, geleceği hakkında radikal bir karar aldı.

Mohamed Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzalamayacağını açıkladı. Salah yaptığı açıklamada, "Bu sezon Premier Lig'i gerçekten kazanmak istiyorum, çünkü kulüpteki son yılım. Bu şehre özel bir şey bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Liverpool forması altında bu sezon 27 maça çıkan Mohamed Salah, bu karşılaşmalarda 20 gol atarken 17 asist üretmeyi başardı. 2017 yaz transfer döneminde İngiliz kulübüne katılan Mısırlı yıldız 8 sezon boyunca toplam 376 maça çıkarken 231 gol atmayı başararak 104 asist üretti.