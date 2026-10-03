Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 01:07
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 01:07

Montella, Belçika yenilgisinin ardından istifa tezahüratlarıyla ilgili konuştu! "Eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum"

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "A Ligi'nde olmak bir ayrıcalık, bir suç değil, o yüzden çalışmaya, kendimizi geliştirmeye en iyisini yapmaya, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi. Taraftarların istifa tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Montella, "Şu anki eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum, 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik, A Ligi seviyesine bu futbolcularla çıktık, şu an sadece üç günde bir kendimizi tarttığımız, geliştirdiğimiz bir dönem geçiriyoruz, bunlar da gelecekte yapmamız gerekenler için bir hazırlık" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Montella, Belçika yenilgisinin ardından istifa tezahüratlarıyla ilgili konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 01:07
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 01:07

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Dev organizasyonda A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk iki maçında sırasıyla Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 kaybeden , üçüncü maçında da Belçika'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Grupta puansız olarak son sırada yer alan A Milli Takım'da teknik direktör , Belçika mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, Belçika yenilgisinin ardından istifa tezahüratlarıyla ilgili konuştu! "Eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum"

Montella, "İstatistik olarak dengeli bir maç oldu, bu seviyedeki futbolda hata yapamazsınız, hata yaptığınızda rakipler bu hataları affetmiyor. Grupta sadece İtalya maçının ilk yarısında zihniyet olarak hatalı oynadık. Futbolcularımız maçın başından sonuna kadar büyük mücadele verdi, üç günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz. A Ligi'nde olmak bir ayrıcalık, bir suç değil, o yüzden çalışmaya, kendimizi geliştirmeye en iyisini yapmaya, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde suçlamıyorum, futbolda farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERE ÇOK FAZLA KULAK ASMAK İSTEMİYORUM"

, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür gibi eksikleri olduğunun altını çizen Montella, taraftarların istifa tezahüratları hakkında şöyle konuştu:

"Şu anki eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum, 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik, A Ligi seviyesine bu futbolcularla çıktık, şu an sadece üç günde bir kendimizi tarttığımız, geliştirdiğimiz bir dönem geçiriyoruz, bunlar da gelecekte yapmamız gerekenler için bir hazırlık. Takımımızın sonuna kadar denediğine inanıyorum, birçok fırsat oluşturduk, rakiple eş değerdi. Rakip ceza sahasında 40 kez buluştuk, rakibimiz ise bizim ceza sahamızda 26 kez buluştu. Futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Son kararlarda belki de daha net kararlar verirsek farklı bir skor da olabilirdi. Rakiplerimiz o konuda bizden bir tık daha üstündü."

Montella, Belçika yenilgisinin ardından istifa tezahüratlarıyla ilgili konuştu! "Eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum"

"SON 3 SENEDE BEKLENTİLERİ ÇOK YÜKSELTTİK"

Montella, "Dünya Kupası ve sonrasında alınan yenilgilerin ardından taraftarlarla aranızdaki bağın koptuğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Aslında yok. Son 3 senede beklentileri çok yükselttik, şu anda memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki bizimle paylaşabilir. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim, çok motiveyim ve her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim, hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız, konsantrasyonumuz tamamen oynayacağımız maçlarda, herhangi bir başka bir şey düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

Montella, Belçika yenilgisinin ardından istifa tezahüratlarıyla ilgili konuştu! "Eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum"

İtalyan teknik adam, İtalya maçı öncesinde Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezalı duruma düştüğünün hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Onlar olmayacağı için çok üzgünüz. İkisinin de özellikleri takımımız için çok önemli, diğer futbolcularımızı hazırlayıp devam edeceğiz, birçoğu belki de ilk kez bu seviye oynuyorlar, pes etmek yok. Ülkemizi temsil ettiğimizin ve taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçlarda en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. Sonuç sizden yana olmadığında oyuncularımız üzgün olabilir ama kafaları dik olmaları gerek. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, demoralize olmayacağız."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı! Hacıosmanoğlu'ndan hakemler için "FETÖ'cü" ifadesi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Hakan Çalhanoğlu
#Belçika
#A Milli Takım
#Futbol
#vincenzo montella
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.